Iliad: nuova promo da 100GB ma solo per poco tempo, ecco la Flash 100

Iliad è quel tipo di gestore che fin dal primo momento ha preso di petto la situazione telefonica mobile in Italia. Nessuno credeva che i passi in avanti ad oggi potessero essere così tanti, soprattutto perché le altre realtà che hanno provato ad approcciarsi al mondo della telefonia in Italia non hanno di certo fatto una bella fine.

Quelle che invece sono riuscite a crearsi una reputazione, di certo non lo hanno fatto in soli due anni, periodo impiegato da Iliad per diventare uno dei gestori migliori su piazza. Attualmente questo provider vanta il quarto posto in classifica e con oltre 6,5 milioni di utenti attivi ogni giorno. I numeri sono davvero importanti e sono certamente merito di tanto lavoro e di tante offerte interessanti lanciate gradualmente.

Iliad propone la sua nuova offerta da 100 giga con tutto incluso ad un prezzo di soli 9,99 € al mese

La nuova Flash 100 proposta ormai da qualche settimana da Iliad ha portato grande scompiglio tra i gestori italiani. Nessuno della concorrenza credeva che questo provider potesse ancora fare di meglio rispetto al passato, lanciando un’offerta inimitabile. Questo riesce a racchiudere al suo interno i migliori contenuti per un prezzo incredibilmente conveniente.

Stiamo parlando infatti di una soluzione che riesce ad offrire minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare in rete 4G. Il prezzo attualmente corrisponde a soli 9,99 € al mese e per sempre, proprio come nel caso delle altre promo del provider. La promo è valida fino al prossimo 15 ottobre.