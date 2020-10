Lo scorso 30 settembre 2020 il colosso Google ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone Google Pixel 5 e Pixel 4A 5G. Nonostante questi due siano fratelli, il Pixel 5 presenterebbe una differenza di design rispetto all’altro.

Per la precisione stiamo parlando della cornice dello schermo che nel top di gamma di Google è più uniforme, in quanto non presenta una griglia superiore per ospitare lo speaker. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Pixel 5 potrebbe montare un altoparlante sotto al display

La sottile differenza di design tra i due dispositivi è stata notata solo qualche ora fa su Reddit dopo uno sguardo al diagramma hardware ufficiale dello smartphone Google Pixel 5. I colleghi hanno notato come l’altoparlante superiore sia ben distante dalla cornice superiore e quindi si trova sotto al display, mentre appena sopra è posizionato il sensore di prossimità e luce ambientale.

Lo speaker superiore in-display è accoppiato con quello inferiore per fornire un suono stereo. Questi componenti, all’interno di un diagramma pubblicato, sembrano essere centrati, tuttavia una protezione per lo schermo del Pixel 5 disponibile su Google Store suggerisce che si trovano leggermente spostati a sinistra.

Google Pixel 5 non è il primo smartphone dotato di un altoparlante in-display che produce il suono tramite un attuatore che fa vibrare leggermente lo schermo, infatti questa tecnologia è già stata utilizzata su LG G8, Huawei P30 Pro e P40 Pro, oltre che sulle smart TV di fascia alta di LG e Sony. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per un’eventuale conferma o smentita da parte del colosso di Mountain View.