Arriva un nuovo problema per il Battle Royale più famoso al mondo. Dopo l’introduzione del personaggio di Wolverine nella stagione 4, è possibile indossare la sua skin e usare la sua emote dopo averlo trovato e ucciso. Ma attenzione: se lo fate rischiate di perdere gli oggetti e le armi accumulate in gioco. Un problema non da poco che rischia di farvi perdere i progressi di ore e ore di gioco.

Persino la stessa Epic Games, con un comunicato ufficiale ha riportato e ammesso il problema dichiarando quanto segue: Siamo consapevoli del problema presente durante l’uso dell’emote di Wolverine in Save the World, che potrebbe eliminare un’arma dall’inventario del giocatore. Vi preghiamo di non usare questa modalità per il momento. Forniremo maggiori informazioni per ricompensare chi ha già perso i propri oggetti nell’immediato futuro.

Le conferme degli utenti

Sono molti gli utenti ad aver confermato questa problematica. E le brutte notizie non sono finite qui. Sembra infatti che l’emote cancelli gli oggetti nel proprio inventario non solo in Save The World, ma anche in Fortnite Battle Royale. Insomma, un bug molto serio per il quale Epic non ha ancora dichiarato dei tempi per il risolvimento del problema.

Come sempre sarà la stessa Epic come sempre ad avvisare prontamente i giocatori tramite i suoi canali social. Non resta che attendere notizie a riguardo e prestare particolare attenzione nella scelta delle skin e degli emote disponibili per il personaggio di Wolverine.

Continuate a seguirci per non perdervi nessuna notizia in merito e nessuna novità nel mondo della tecnologia.