Il volantino Expert attuale integra una lunga serie di offerte praticamente mai viste prima, tutti vi possono accedere, sia nei punti vendita in Italia, che comunque direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Solamente in questo secondo caso, l’utente che vorrà acquistare dal divano di casa, ricevendo nel contempo presso la stessa location il prodotto scelto, dovrà pagare le spese di spedizione. Interessante, è comunque la possibilità di optare per il solito finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi.

Expert: quali sono i prodotti da acquistare

I prodotti da acquistare, inclusi nel volantino Expert, ripercorrono quelle che sono le richieste principali dei consumatori correnti, a partire proprio dagli smartphone di fascia alta. Il più importante è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un modello estremamente interessante, tramite il quale l’utente può godere di prestazioni di livello assolutamente elevato, spendendo comunque anche soli 599 euro.

Volendo invece risparmiare il più possibile, l’occhio cade su alcuni modelli più economici, ma ugualmente interessanti, come Oppo A91 in vendita a 269 euro, passando anche su Oppo A9 2020, disponibile a 179 euro, oppure uno Huawei Y6p raggiungibile a 129 euro.

Nell’insieme delle offerte e delle proposte di Expert, non dimenticatevi comunque la possibilità di ricevere la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus a titolo gratuito, semplicemente acquistando uno dei prodotti contrassegnati (la consegna avverrà direttamente in cassa).

