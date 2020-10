Euronics sconta, con la nuova campagna promozionale presentata presso i punti vendita del socio Nova, tantissime offerte applicate direttamente nel mondo degli smartphone, o comunque della telefonia in generale.

Come ormai avrete potuto capire, gli acquisti non sono effettuabili ovunque sul territorio nazionale, ma risultano essere limitati in esclusiva ai punti vendita di proprietà del socio suddetto. Le scorte non dovrebbero essere un problema.

La campagna prende il nome di “Magnifici 10“, il significato ed il meccanismo che la regola non potrebbe essere più semplice; il cliente potrà recarsi in un punto vendita ed acquistare almeno un prodotto del valore effettivo di 599 euro. Fatto questo potrà acquistare un secondo modello a scelta tra i 10 selezionati, pagandolo solamente 199 euro.

Volantino Euronics: ecco i dettagli della campagna

Innumerevoli sono i prodotti a cui l’utente dovrebbe assolutamente prestare attenzione, uno di questi è sicuramente il Samsung Galaxy S20, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, oggi in vendita a 649 euro in versione no brand.

Naturalmente, se interessati appunto al settore mobile, sono disponibili anche altre soluzioni più economiche, come Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Xiaomi Redmi Note 9S.

Quanto descritto nell’articolo è solamente un piccolo assaggio di ciò che effettivamente vi attende nei vari negozi Euronics sparsi per il territorio, all’interno si troveranno anche tantissime altre offerte legate a categorie merceologiche differenti, o comunque fasce di prezzo non descritte da noi.

Se volete godere di una visione d’insieme della campagna potete aprire le pagine inserite qui sotto.