Se hai comprato uno di questi telefoni e te ne sei dimenticato lasciandolo in qualche polveroso cassettino faresti meglio a metterti alla ricerca del tesoro nascosto. Potrebbe essere già tuo e non saperne nulla. Una nuova lista segreta di dispositivi che valgono tanto oro quanto pesano è stata pubblicata di recente. Ecco quali sono i device che possono farti diventare ricco.

Telefoni che valgono tanto: insospettabili ma c’è la nuova lista

Per alcuni i telefoni rappresentano un valore affettivo ma per molti altri possono diventare una vera e propria fortuna. Una vera e propria opportunità di business quella scoperta da alcuni acquirenti che si sono trovati per le mani soluzioni come iPhone 2G, Motorola Dynatac 800X e Mobira Senator. Ecco quanto possono valere.

Mobira Senator è il primo fallimento Nokia nel comparto della telefonia mobile. Nelle sue intenzioni c’era la volontà di creare un dispositivo mobile. Ma i suoi 3 Kg di peso hanno certamente giocato a suo sfavore insieme ad un design ad oggi molto discutibile. Eppure riesce a valere ancora diverse migliaia di euro.

Su un piano completamente diverso il Motorola DynaTac 800X del quale si contano appena 300.000 esemplari in tutto il mondo. Il suo valore parte da quota 1000 Euro a salire ed è assai ricercato sia per la sua unicità di numero sia per il fatto che si conferma essere come il primo vero telefonino della storia grazie al suo chilogrammo netto di peso e ad un design orientato alla portabilità.

Chiudiamo con iPhone 2G, sicuramente più attuale e vociferato nel giro dei clienti Apple. I fan apprezzano le virtù di questo semplicistico dispositivo che ad oggi ha una base d’asta di 1000 Euro con un valore crescente sulla base dell’integrità strutturale.