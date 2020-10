Nella regione Lazio è stato ufficialmente fissato l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi all’aperto. La misura, ritenuta necessaria a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 nelle ultime settimane, si è inasprita di molto. Inoltre, sono stati effettuati dei controlli a tappeto per tutta la regione per assicurarsi che la mascherina venga indossata.

Sembra essere partito anche il vertice in Prefettura per pianificare delle nuove azioni mirate e si prova, soprattutto in questo weekend a far rispettare le norme nella miglior maniera possibile. Questo accadrà nel fine settimana nelle zone dove c’è maggiore movida, ma anche durante la settimana dove ci sono maggiori assembramenti.