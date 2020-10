Debito con il fisco

Il blocco del conto corrente cambia modalità di esecuzione nel momento in cui il creditore è un ente di diritto pubblico, ad esempio l’Agenzia delle Entrate. Il creditore, in questo caso, non deve ricorrere all’Autorità Giudiziaria e può procedere verso pignoramento.

La cartella esattoriale può dunque essere paragonata ad un atto esecutivo. Come detto anche in altri articoli, dalla ricezione della cartella il debitore ha 60 giorni per estinguere il debito. Se ciò non accade, il Fisco impone alla banca di bloccare i fondi presenti sul conto del debitore.

Debito con privati

Il pignoramento del conto corrente avviene solo in presenza di notifica dell’atto di precetto. Dopo di questa segue la notifica della sentenza di condanna. Per i professionisti e persone giuridiche la notifica può avvenire anche per Posta Elettronica Certificata (PEC). In questo caso, la banca assume ruolo di terzo pignorato.

Nel momento in cui sarà stata ricevuta la notifica di precetto, il condannato avrà 10 giorni per saldare il debito. Quindi, non avverrà in maniera automatica il blocco e il creditore dovrà procedere verso la consegna dell’atto di pignoramento all’Ufficiale Giudiziario. Quest’ultimo si occuperà di notificare i soggetti che sono stati chiamati in causa.

Inoltre, il creditore può richiedere il pignoramento verso una pluralità di terzi. In sostanza, in alcune condizioni, possono essere pignorati conti correnti differenti. Ultima precisazione: se il conto è cointestato, i fondi possono essere pignorati solo a metà.