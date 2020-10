Fino al 10 ottobre, Bennet ha attivato un volantino SottoCosto che cerca di distogliere l’attenzione del consumatore dalle rivali, in particolare dalle ottime soluzioni dello stesso tipo di MediaWorld e Trony.

I prezzi applicati dall’azienda sono disponibili in esclusiva in ogni punto vendita in Italia, le scorte come al solito sono limitate, ciò sta a significare che il numero di unità distribuite sul territorio sono pochissime, spetta all’utente recarsi il prima possibile per completare gli acquisti. E’ presente, se interessati, anche un Tasso Zero, il finanziamento senza interessi con pagamento rateizzato.

Volantino Bennet: questi sono i prezzi del momento

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questa campagna promozionale Bennet è riuscita a sfornare alcuni sconti decisamente interessanti, a partire dai prodotti marchiati Apple. Il top di gamma del momento, quale è l’Apple iPhone 11, può essere acquistato con un esborso davvero minimo, corrispondente a soli 598 euro per la versione no brand da 64GB di memoria interna.

Una volta acquistato lo smartphone, è arrivato il momento di provare anche l’ecosistema aziendale, perché quindi non partire dalle ottime Apple Airpods, le true wireless di ultima generazione? il loro prezzo attuale è di 109 euro.

Questi sono i due prodotti legati indissolubilmente al SottoCosto di Bennet, sfogliando le pagine del volantino, tuttavia, si possono scovare anche altri sconti altrettanti interessanti su modelli più economici e con sistema operativo Android. Scopriteli poco sotto nella galleria fotografica.