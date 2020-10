Il mondo dell’automobilismo e la tecnologia stanno diventando ormai un binomio sempre più stretto per non dire quasi indissolubile, gli automobilisti infatti, grazie alle nuove piattaforme, possono interlacciarsi col mondo digitale mentre sono alla guida senza distrazioni che altrimenti comprometterebbero la sicurezza loro e di chi gli sta intorno.

Tutto ciò si può riassumere in poche parole, ovvero Android Auto, la nota piattaforma di Google che vanta ormai un predominio assoluto su ogni livello, essa integra infatti ormai un pool di funzionalità così ampio che ogni utente non può che apprezzarla.

Ma come ben sapete, più son grossi e più rumore fanno quando cadono, ed è proprio questo che ha pensato Amazon, il quale ha deciso di provare la scalata verso la china annunciando il suo nuovo Auto Mode con Alexa, vediamolo insieme.

Amazon Auto mode con Alexa

Stando alle ultime indiscrezioni il colosso di e-commerce Amazon avrebbe intenzione di introdurre la propria piattaforma che attraverso Alexa consentirà di sfruttare una serie di comandi per usare il proprio device, solo che a differenza di Android Auto, essa non sarà interlacciata con l’Infotainment dell’auto, ma sarà una piattaforma a se stante.

Essa sarà divisa in quattro sezioni principali: una home/news, una per la navigazione, una per la comunicazione e una per la musica, con la funzione comunicazione certamente comoda dal momento che ci consente di scambiare messaggi attraverso i comandi vocali e Alexa.

L’applicazione arriverà a breve sia su Android che su iOS e l’Italia è uno dei paesi nei quali sarà disponibile fin da subito.