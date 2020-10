La connessione di terza generazione, o meglio conosciuta come connessione 3G, continua ad essere utilizzata da numerosi consumatori, operatori telefonici virtuali e gestori telefonici nel momento in cui il segnale del 4G è debole o totalmente assente. In tanti apprezzano questo tipo di connessione e altrettanto numerosi sono coloro perplessi dopo aver letto numerose notizie in rete riguardo una probabile eliminazione.

Soprattutto sulle varie piattaforme social si è divulgata tale notizia causando soltanto il caos perché al momento Tim, Vodafone e Wind Tre non si sono espresse in merito, ma ecco cosa dichiarano tali notizie.

Tim, Vodafone e Wind Tre pronte ad abbandonare la connessione 3G? Ecco quali sono le ultime notizie

Le ultime notizie dichiarano che Tim, Vodafone e Wind Tre sarebbero intenzionati ad eliminare in modo definitivo la connessione di terza generazione principalmente perché ci sono comunque dei costi da sostenere e dopo l’arrivo del 5G è decisamente una priorità rientrare con le spese. I tre gestori telefonici hanno decisamente investito cifre importanti per introdurre nel minor tempo possibile la nuova connessione.

I principali gestori telefonici italiani sono spesso citati in questo tipo di articoli, ma è molto importante capire che si tratta soltanto di notizie pubblicate in rete e non sempre queste sono reali. Difatti, al momento né Tim, Vodafone e Wind Tre si sono espresse in merito e non hanno annunciato alcun tipo di intenzione riguardo la connessione mobile 3G e la sua eliminazione.

Ad oggi, dunque, coloro che utilizzano questo tipo di connessione sul proprio smartphone possono stare tranquilli.