WindTre si affretta a lanciare le nuove offerte autunnali e dopo la presentazione della tariffa WindTre MIA 50 propone un’offerta particolarmente interessante, rivolta soltanto ai clienti che decideranno di effettuare il trasferimento del numero da alcuni operatori virtuali. Il nome della tariffa è WindTre Go 70 Fire Plus Limited Edition.

WindTre Go 70 Fire Plus Limited Edition: come attivare la nuova offerta!

La WindTre Go 70 Fire Plus Limited Edition è rivolta esclusivamente ai clienti di alcuni operatori virtuali, tra i quali Iliad, Fastweb e PosteMobile, che decidono di acquistare una nuova SIM ed effettuare la portabilità del numero. A differenza dell’offerta WindTre Go 50 Fire Plus, disponibile online, la tariffa in questione potrà essere effettuata soltanto in alcuni punti vendita del gestore.

I clienti che ne richiedono l’attivazione hanno la possibilità di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 70 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Il costo della nuova offerta WindTre Go 70 Fire Plus Limited Edition è di soli 6,99 euro al mese. Si ricorda che l’offerta potrà essere richiesta soltanto dai clienti residenti in una delle province indicate dal gestore.

Restano disponibili per tutti i nuovi clienti MVNO che effettuano la portabilità le tariffe WindTre Go 50 Fire Plus e la WindTre Go 50 Top Plus. L’attivazione di entrambe le tariffe può avvenire tramite il sito ufficiale dell’operatore che permette di ottenerle rispettivamente a un costo di 6,99€ al mese e 5,99€ al mese. La prima, però, potrà essere richiesta esclusivamente dai clienti Iliad; la seconda, invece, è rivolta a tutti i clienti MVNO, fatta eccezione per i clienti ho. Mobile, Kena Mobile e LycaMobile.