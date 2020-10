Durante questa stagione autunnale non mancheranno le rimodulazioni per le tariffe di telefonia, sia mobile che fissa. Nelle scorse settimane abbiamo evidenziato a più riprese i cambi tariffari pensati da TIM e da WindTre. E’ ora il momento di scoprire quelle che sono le novità inerenti ad alcuni clienti di Vodafone.

Vodafone, previsto questo aumento di prezzi per la telefonia fissa

Sino a questo momento, la maggior parte dei cambi di listino avvenuti per i gestori attivi in Italia ha riguardato offerte per la telefonia mobile. Vodafone, invece, nelle prossime settimane propone un aumento di costi per alcuni abbonati della telefonia fissa.

Con un provvedimento che sarà attivo già nei prossimi giorni, alcuni clienti con attiva la tariffa Unlimted Plus saranno costretti ad un costo aggiuntivo rispetto agli attuali standard mensili. La maggiorazione prevista per gli abbonati interessati è pari a 3 euro ogni mese. Rimane intatto, invece, il pacchetto dei consumi con chiamate illimitate e con Giga per la navigazione internet con le velocità della Fibra ottica.

Il cambio dei prezzi non riguarda tutti i clienti con attiva la promozione Unlimited Plus. I clienti interessati da questa rimodulazione riceveranno o hanno ricevuto una comunicazioni da parte di Vodafone via posta o in via telematica.

Questa novità di Vodafone non è però l’unica per quanto concerne i prezzi. C’è anche un cambiamento in positivo per il gestore inglese. L’operatore, infatti, ha raggiunto un accordo con l’AGCOM. Per tutti i nuovi abbonati che attiveranno un piano di telefonia fissa o mobile d qui in futuro ci sono sei mesi di prezzo bloccato.