Trony non ha rivali in Italia grazie alle nuove offerte lanciate direttamente dall’azienda, tramite le quali sta cercando di convincere gli utenti ad acquistare la tecnologia, sebbene comunque abbia riservato il tutto ad una ristrettissima cerchia.

Il mondo della rivendita di elettronica è scosso dalla presenza di un volantino assolutamente interessante, parliamo appunto dei Trony Black Days, la campagna promozionale che promette un risparmio di altissimo livello su ogni acquisto effettuato esclusivamente in negozio. La limitazione da non perdere di vista riguarda sopratutto la disponibilità sul territorio, non bisogna scordare che sarà possibile godere degli stessi prezzi solamente in Toscana, Affi, Trentino-Alto Adige e Lombardia fino al 6 ottobre 2020.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid per scoprire quali sono i prezzi più bassi disponibili su Amazon e per ricevere tantissimi codici sconto gratis.

Volantino Trony: tutte le offerte migliori del momento

Le offerte incluse all’interno del volantino Trony sono molto varie ed attirano sicuramente l’attenzione dei consumatori, prima fra tutte sicuramente quella applicata sul Samsung Galaxy S20, un terminale che al giorno d’oggi può essere acquistato con un esborso di 649 euro, e che promette nel contempo prestazioni di altissimo livello, anche da un punto di vista fotografico.

Discorso simile per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10 Lite, chiaramente parliamo di una qualità complessivamente inferiore, ma ugualmente soddisfacente per l’utente che non vuole spendere cifre particolarmente elevate, infatti lo si può acquistare a 469 euro circa.

Il volantino Trony affonda le proprie radici anche nella fascia bassa del mercato della telefonia mobile, se interessati potete fare affidamento sulle singole pagine che abbiamo inserito nell’articolo.