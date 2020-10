Google ha annunciato un aggiornamento per Android mirato a potenziare le funzionalità di Google Foto. L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale con questo aggiornamento rivoluzionerà l’editing dei tuoi scatti. L’IA sarà una sorta di guida per rendere le tue foto impeccabili.

In un post sul blog, l’azienda dichiara che la nuova scheda “Suggerimenti” apparirà nella parte inferiore dello schermo accanto alle impostazioni di modifica come “Migliora” e “Color Pop”. Questa nuova funzione fornirà consigli automatici per regolare luminosità, contrasto, calore, aggiunta di effetti e così via. Oltre alle modifiche già esistenti, nei prossimi mesi verranno implementate regolazioni ancor più intuitive.

Questi primi cambiamenti dovrebbero essere solo un punto di partenza, dichiara Google.

“Se vuoi vedere le modifiche apportate dall’IA, molti suggerimenti mostreranno le modifiche applicate permettendoti di personalizzarle ulteriormente“. Sui dispositivi Pixel, come Pixel 4a e Pixel 5 recentemente annunciati, la società presenterà anche “Portrait Light”, una nuova funzionalità che consente agli utenti di regolare la luce e la luminosità dopo aver scattato la foto. Ciò consente agli utenti di modificare la luce dell’angolo in alto a destra della foto, ad esempio, e di spostarla in basso a sinistra.

Al momento il nuovo aggiornamento per l’app Google Foto è disponibile solo per Android. iOS potrebbe ricevere degli aggiornamenti simili in futuro per l’editing delle foto, ma non ci sono notizie certe a riguardo. Nel frattempo, vi consigliamo senza dubbi di provare l’opzione dei suggerimenti su Android. L’Intelligenza Artificiale potrebbe diventare un alleato ideale per editare le proprie foto come farebbe un professionista del settore.