Anche in autunno, TIM vuole essere protagonista nel mondo della telefonia mobile. Dopo un’estate caratterizzata da una serie di iniziative molto vantaggiose per i nuovi clienti, la compagnia italiana vuole replicare anche in queste settimane. La sfida del provider è tutta rivolta verso gli avversari di sempre (Vodafone e WindTre) e verso i nuovi protagonisti del mercato come Iliad.

TIM, la promozione migliore di Ottobre con 50 Giga per internet

Tra le tariffe migliori messe a disposizione di TIM c’è in primo luogo la Supreme New. La ricaricabile prevede un pacchetto semplice, ma al tempo stesso completo: 50 Giga per internet, chiamate ed SMS senza limiti per un costo ricorrente di 5,99 euro ogni trenta giorni. Questa tariffa si rivolge in particolar modo a tutti gli abbonati che effettuano il cambio del numero da Iliad e da altre compagnie virtuali.

Dato che Supreme New non può essere attivata da tutti gli interessati, la principale alternativa si chiama Steel Pro. Il costo di questa ricaricabile si attesta su 7,99 euro ogni trenta giorni. Il ticket garantisce sempre 50 Giga per la connessione internet con l’aggiunta di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani.

Sia nell’una che nell’altra circostanza, gli utenti dovranno corrispondere un contributo di attivazione una tantum pari a 12 euro. Come già sottolineato, la portabilità della rete è fondamentale ai fini della sottoscrizione. Le due ricaricabili non possono essere attivate attraverso i canali online del gestore italiano, ma solo in uno dei negozi ufficiali di TIM presenti sul suolo nazionale.