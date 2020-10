Iliad: 100 giga e tutto senza limiti per un prezzo incredibile

La concorrenza è ovviamente uno degli aspetti fondamentali della telefonia mobile in Italia e non solo. Sono tanti i gestori che ogni giorno si danno battaglia a colpi di nuove offerte, le quali tentano di offrire il meglio a tutti coloro che stanno cercando un nuovo provider.

Tra tutti questi a dimostrarsi più avvezzo all’offrire convenienza è stato certamente Iliad, il nuovo provider proveniente dalla Francia che durante gli ultimi anni sta dominando. Si tratta infatti di un’azienda che fin dal primo momento ha avuto le idee ben chiare, lanciando offerte con prezzi molto bassi ma soprattutto con diversi contenuti al loro interno. Un esempio è fornito proprio dall’ultima soluzione lanciata che però durerà solo per poco tempo. Stiamo parlando di una promozione che è arrivata lo scorso 17 settembre.

Iliad: arriva la nuova offerta da 100 giga in 4G con tutto senza limiti per soli 9,99 € al mese

La nuova Flash 100 rappresenta il massimo da parte di Iliad ma all’interno del mondo della telefonia in generale. Infatti si tratta di un’offerta mai vista prima d’ora in giro, la quale dunque può costituire un vero e proprio fattore di dominio per il provider proveniente dalla Francia.

Questa è arrivata il 17 settembre e non sarà più disponibile a partire dal prossimo 15 ottobre. Ma veniamo al dunque: al suo interno sono presenti i migliori contenuti come minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo dell’offerta corrisponde a soli 9,99 € al mese per sempre.