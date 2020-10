Il volantino di Ottobre 2020 di Esselunga racchiude un buonissimo quantitativo di offerte e di sconti estremamente interessanti, atti proprio a rendere migliore la vita di tutti gli utenti che vogliono sempre spendere il meno possibile su ogni prodotto di tecnologia.

A differenza dei vari Speciali Multimediali visti in passato, in questo caso ci scontriamo con un volantino che mira esclusivamente sul singolo modello di smartphone, in tal modo l’azienda riesce a focalizzare la propria attenzione sul prodotto, garantendo un risparmio sopra le righe ed un prezzo ancora più basso di quanto l’utente si sarebbe aspettato di vedere.

La limitazione più grande riguarda sicuramente la metodologia di acquisto, l’utente si ritrova costretto a recarsi personalmente in negozio per completare il tutto, in caso contrario non potrà approfittare dello stesso identico prezzo. In parallelo è bene ricordare che le scorte, sebbene la campagna scada l’8 ottobre, sono assolutamente limitate.

Volantino Esselunga: ecco le migliori offerte del periodo

L’offerta su cui Esselunga si è voluta basare punta dritta verso uno smartphone di casa Samsung, in particolare parliamo del Galaxy A71, un medio di gamma in grado di garantire ottime prestazioni complessive, ad un prezzo non particolarmente elevato, corrispondente per l’esattezza a 299 euro.

La scheda tecnica lo dipinge come un modello di tutto rispetto, i cui punti di forza sono rappresentati dal display da 6.7 pollici FullHD+, dai 6GB di RAM, ma sopratutto dal lettore per le impronte digitali sotto il display e dal processore octa-core.