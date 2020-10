DAZN è uno dei servizi streaming più diffusi tra gli appassionati di sport lungo tutta la penisola italiana. Le sue caratteristiche lo rende estremamente versatile e appetitoso: disponibile su qualsiasi tipo di piattaforma per un massimo di 6 dispositivi ad abbonamento e il suo prezzo estremamente contenuto lo posizionano ai vertici di questo tipo di servizi. I tifosi non potranno farne a meno per seguire le partite della propria squadra del cuore o tantissimi altri sport. Infatti, Dazn non trasmette esclusivamente partite di serie A e B, ma anche molti altri sport: per fare qualche esempio la boxe, la Formula 1, la Moto GP, il tennis e molto altro.

Gli utenti che seguono assiduamente DAZN e il mondo dello sport saranno sicuramente già a conoscenza di questa promozione, ma chi invece è nuovo in questo mondo sarà molto felice di sapere che esiste una promozione per gli abbonati che garantisce un mese di abbonamento gratuito. Ecco la procedura completa da seguire per avere in regalo fino a 40€ sull’abbonamento.

Invita un amico e troverai un tesoro

La promozione che vi regalerà fino a 4 mesi gratuiti di DAZN, è relativa all’invito degli amici. La procedura da seguire è semplice, ma occorre rispettare alcune condizioni ben precise per attivarla correttamente.

Prima di tutto dovete accedere alla sezione “Il mio account”, e sulla sinistra ci sarà la dicitura “Invita un amico”. Cliccando su questa pagina DAZN genererà un link da condividere con i vostri amici. Seguendo in maniera precisa tutti i passaggi per abbonarsi tramite il vostro link, potrete ricevere addirittura 4 mesi gratuiti di DAZN.

Ecco le modalità, che trovate anche sul sito ufficiale: le condizioni da rispettare assolutamente sono queste:

un abbonamento attivo sul proprio account;

sul proprio account; i vostri amici devono attivare l’abbonamento cliccando solamente sul vostro link di invito;

cliccando solamente sul vostro di invito; devono mantenere attiva la promozione o l’abbonamento per almeno 7 giorni;

nei 12 mesi precedenti alla transazione non devono aver avuto account a loro nome, e soprattutto non devono aver mai messo il proprio account in pausa ;

alla transazione non devono aver avuto account a loro nome, e soprattutto non devono aver mai messo il proprio account in ; potete usare questa promozione per un massimo di 4 volte, dopodiché non verrà più applicata.

Seguendo passo passo tutte queste indicazioni, e passati 7 giorni dall’attivazione del nuovo abbonamento, riceverete il vostro mese gratuito. Vi esorto a consultare le condizioni di questa promozione anche sul sito di DAZN. Se qualche aspetto vi risulta meno chiaro di altri, lì troverete spiegato tutto in maniera più approfondita e non rischierete di sbagliare in nessun modo.