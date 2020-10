CoopVoce: ecco la nuova ChiamaTutti TOP 40 con tutto incluso a 9,50 euro

Tutte le offerte telefoniche che si stanno avvicendando in questi giorni riescono a far capire al pubblico quanto sia cresciuta la telefonia mobile in Italia. In questo momento sono tanti i gestori che riescono a darsi battaglia a colpi di offerte ma soprattutto con minuti, SMS e giga a poco prezzo. Tra tutti questi uno dei migliori è certamente CoopVoce, provider virtuale che da diverso tempo ha deciso di fare il vuoto dietro di sé.

Le sue promozioni dimostrano di crescere ogni volta che vengono rinnovate, e la prova è proprio l’ultima offerta lanciata a settembre. Stiamo parlando di un’opportunità davvero interessante che mette a disposizione il meglio anche dal punto di vista della qualità. Inoltre gli utenti sanno di poter stare tranquilli visto che mai nessuno prima d’ora ha ravvisato brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una promo di CoopVoce.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 40 ha davvero tutto e per soli 9,50 euro al mese per sempre

CoopVoce ha scelto di lanciare una nuova offerta che anche in questo caso riuscirà a dare ottimi frutti. Si tratta della nuova ChiamaTutti TOP 40 con tutto incluso nel prezzo. Questa soluzione è disponibile attualmente sul sito ufficiale, proprio come tutte le altre promo lanciate dal gestore. Gli utenti utenti che la sottoscriveranno potranno avere a disposizione il meglio, visto che si tratta di una promo molto fornita.

Al suo interno sono presenti minuti senza limiti per telefonare chiunque, SMS senza limiti verso tutti e ovviamente 40 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo inoltre è una delle armi migliori: sono 9,50 € al mese e per sempre.