Portare i documenti con sé è un’azione spontanea sebbene a partire da oggi potrebbe cadere in disuso. Approdata su Android e iOS, la soluzione ideata dalla Zecca dello Stato Italiano consente a tutti i cittadini di avere la carta d’intentità elettronica (CIE) a portata di telefonino così da evitare spiacevoli inconvenienti. Utile anche per effettuate l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, questa nuova soluzione adottata dallo Stato Italiano ha più pro che contro: scopriamoli di seguito.

CIE ID: l’applicazione che ti consente di avere la carta d’identità elettronica sempre con te

Scaricabile gratuitamente sui dispositivi montanti Android 6.0 e successivi o ancora iPhone con iOS 13 e successivi, l’applicazione CIE ID prevede diversi usi. Come anticipato in precedenza, oltre a consentire di avere sempre con sé un documento d’identità (anche nel caso in cui il portafogli venga dimenticato), l’applicazione permette di effettuare l’accesso ad una serie di servizi e bonus erogati dalla Pubblica Amministrazione come, ad esempio, la rinomata App IO.

Per poter utilizzare l’applicazione, precisiamo però, è necessario che lo Smartphone su cui si installa sia dotato di chip NFC.

Segnaliamo, infine, che lo stesso portale della CIE segnala ai cittadini italiani che “la prima parte del PIN ti viene consegnata dal Comune in occasione della richiesta di rilascio della CIE, la seconda è recapitata insieme alla Carta. Visita il sito del servizio a cui vuoi accedere, seleziona la modalità di autenticazione “Entra con CIE” e segui le istruzioni per autenticarti con la tua Carta di Identità Elettronica.“.

Per richiedere la versione aggiornata della propria carta d’intentità bisogna recarsi presso la sede del proprio Comune di residenza.