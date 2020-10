Carrefour batte Esselunga con un volantino, intitolato Spendi e Riprendi, in grado di sorprendere tutti con una lunga serie di prezzi bassi, ma sopratutto con la possibilità di ricevere buoni sconto da poter spendere per un successivo acquisto, sempre effettuato all’interno dello stesso negozio.

La campagna promozionale non è completamente inedita, già l’avevamo osservata ed apprezzata in passato, ma ancora oggi comunque è in grado di catturare l’attenzione del consumatore finale. Per ottenere il coupon, che ricordiamo non potrà essere applicato sullo stesso scontrino, ma sarà necessario effettuare un successivo acquisto; il cliente deve scegliere uno dei prodotti contrassegnati, una volta giunto in cassa riceverà il buono del valore prefissato (ed indicato all’interno del volantino Carrefour).

Nell’eventualità in cui si dovessero acquistare più prodotti inclusi nella campagna, il valore del suddetto si sommerà. Allo stesso modo è importante sottolineare che gli acquisti potranno essere completati solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale.

Volantino Carrefour: il risparmio come non lo avete mai visto

Il mondo degli smartphone è attraversato dalla campagna promozionale di Carrefour, a partire dalla fascia alta, nella quale incrociamo prima di tutto l’ottimo Apple iPhone 11, ufficialmente in vendita nel periodo a 799 euro.

Scendendo verso il basso incrociamo altri quattro modelli da non perdere di vista, parliamo appunto di TCL 10 Se a 199 euro, di Oppo A72 a 279 euro, di Oppo A9 2020 a 199 euro o di Oppo A5 2020 a soli 149 euro.