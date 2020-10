Offerte spaziali attendono gli utenti che sceglieranno di recarsi in uno dei tantissimi negozi Bennet in Italia per completare l’acquisto di un prodotto di tecnologia, ancora meglio se marchiato Apple, data l’elevata taratura degli sconti applicati dall’azienda.

La natura del volantino Bennet è di SottoCosto, ciò sta a significare che l’acquisto è possibile solo nei punti vendita, ma sopratutto con tiratura decisamente limitata. Il consumatore interessato dovrà recarsi personalmente il prima possibile, secondo le stime potrebbero essere stati distribuiti anche solo 2 pezzi per negozio. Inoltre, non dimenticatevi della possibilità di optare per un finanziamento senza interessi, o meglio definito a Tasso Zero, con pagamento rateizzato.

Per conoscere da vicino le migliori offerte Amazon, e sopratutto per essere sempre aggiornati in merito ai tantissimi codici sconto gratis, ecco qui il canale Telegram dedicato.

Bennet: il volantino è ancora uno dei migliori

Il volantino Bennet viene ritenuto uno dei migliori a partire proprio dallo sconto applicato sull’Apple iPhone 11, uno dei terminali più richiesti e desiderati dalla community, oggi finalmente in vendita a soli 589 euro, nella versione con 64GB di memoria interna.

Dopo aver acquistato lo smartphone, l’utente può puntare direttamente verso le cuffiette true wireless, più precisamente le Apple AirPods, anch’esse incluse da Bennet nella propria campagna promozionale, ed in vendita a 109 euro.

Questi sono i due prodotti principe del volantino, per il resto troviamo anche altri modelli altrettanto interessanti, ma comunque in vendita a prezzi inferiori. Se volete conoscerli da vicino dovete semplicemente scorrere il nostro articolo ed aprire le pagine del volantino Bennet.