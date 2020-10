In settimana vi abbiamo parlato delle rimodulazioni di prezzo nel campo della telefonia e dell’impatto sugli utenti. Durante la scorsa estate, Vodafone e TIM hanno applicato delle modifiche ai loro costi per le ricaricabili e per le offerte a consumo. Anche WindTre ha previsto per alcuni sui utenti dei rincari per i prezzi mensili.

WindTre, il primo rincaro sui prezzi di queste tariffe

Le rimodulazioni messe in campo da WindTre hanno riguardato in particolar modo gli abboanti con offerta attiva, MIA Special Edition. In base alle ultime disposizioni, i titolari di una di queste tariffe sono ora chiamati a pagare un piccolo extra sui costi mensili, al netto però di una conseguente rimodulazione per i consumi.

Non vi è un valore univoco per gli incrementi di prezzo delle tariffe MIA Special Edition. In alcune circostanze il prezzo da pagare in più rispetto ai precedenti costi arriva uno a 4 euro. Per altri utenti, invece, vi è un incremento di pochi centesimi di euro.

Le soglie di consumo delle offerte sono aumentate in maniera proporzionale. Un classico esempio da fare. Per i clienti che dovranno ora spendere 10,99 euro al mese sono previsti consumi senza limiti per chiamate ed SMS più internet con 40 Giga.

Per una totale trasparenza verso i suoi abbonati, WindTre ha avvisato tutti gli utenti colpiti da queste modifiche tariffarie attraverso degli SMS informativi. Questo cambiamento estivo non dovrebbe essere l’unico in programma per WindTre. Nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori rimodulazioni per altrettante tariffe di telefonia mobile.