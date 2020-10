Vorreste conoscere lo stato della vostra salute in maniera rapida e semplice? A questo scopo esiste la maglietta intelligente realizzata dalla start-up italiana Let’s Wearable Solutions (azienda impegnata nella realizzazione di nuovi prodotti tessili intelligenti indossabili e devices a supporto del benessere della persona) e dalla società di ingegneria Proger. Nello specifico, questa t-shirt intelligente è in grado di monitorare costantemente i parametri vitali del nostro organismo, come il battito cardiaco, la respirazione, ecc.

La maglietta intelligente per migliorare e monitorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori

Progettata e presentata ufficialmente nel 2018, la maglietta intelligente della start-up italiana sarà in grado di fornirci numerose informazione riguardanti il nostro benessere e la salute del nostro organismo. Il tutto è possibile grazie ai fili tessili presenti nel materiale della t-shirt che riescono a inviare tramite un’app sul nostro smartphone tutti i dati necessari per monitorare la nostra salute. La t-shirt è inoltre realizzata in tessuto comodo e lavabile.

Il progetto di Let’s Wearable Solutions, denominato AccYouRate, è stato ideato da Caterina Casale, ovvero l’amministratore delegato della start-up italiana. Durante l’evento di presentazione tenutosi nel 2018, in particolare, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di valorizzare il nostro Know how universitario, basato sui sensori tessili, coinvolgendo anche altri ricercatori di altri atenei italiani e siamo arrivati, dopo tre anni di ricerca, ad avere un prototipo preindustriale. Si tratta di una maglietta 100 per cento tessile che si indossa e rileva i parametri bio vitali dell’organismo senza essere invasiva e in modo del tutto affidabile, attraverso dei sensori integrati nel tessuto che rilevano l’elettrocardiogramma, la frequenza e la profondità del respiro”.

Successivamente, come già accennato, la società di ingegneria Proger ha investito in questo progetto per la produzione di queste t-shirt smart. Uno degli obiettivi della realizzazione di AccYouRate è quello di migliorare e rivoluzionare il settore della tutela della salute sui posti di lavoro. Grazie a queste magliette, sarà infatti possibile monitorare la sicurezza sul lavoro e qualità della vita dei lavoratori mediante il rilevamento dei parametri bio-vitali ed ambientali in ogni condizione.