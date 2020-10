Su Netflix abbiamo la possibilità di trovare tutto quello che più ci piace. Possiamo spaziare da serie TV, a film, a documentari, fino ad arrivare ai cartoni animati. Dunque, come ormai tutti sanno, Netflix è la piattaforma di streaming video per eccellenza e sembra davvero non avere rivali. Un’altra cosa sicura è che il materiale più visionato in assoluto sulla piattaforma sono senza ombra di dubbio le serie TV e ce ne sono alcune che rientrano in una cerchia speciale, ovvero di quelle più viste in assoluto. Tra queste abbiamo delle fiction davvero imperdibile, come The Order, Stranger Things e Dark. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Netflix: The Order, Stranger Things e Dark, quali sono le ultime novità