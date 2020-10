Da alcune settimane, la vera e grande novità nel mondo della telefonia si chiama Sky WiFi. La compagnia ha replicato anche in Italia il modello già risultato vincente nel Regno Unito. Gli abbonati della pay tv, in associazione ai classici servizi satellitari, potranno beneficiare anche di reti per la telefonia domestica.

Già in estate, il nuovo provider ha ufficializzato le sue prime tariffe. Importanti e speciali offerte ci saranno, in particolar modo, per tutti gli abbonati fedeli della piattaforma. Come al solito, gli utenti da più anni potranno ricevere uno sconto sostanziale sulla Fibra Ottica.

.

Sky WiFi, per I clienti più fedeli mesi gratis per la Fibra ottica

Le promozioni sono molto semplici. Tutti coloro che risultano iscritti al programma Extra e che al tempo stesso hanno abbonamento attivo da almeno un anno potranno ricevere tre mesi gratis per la Fibra. Al tempo stesso, i clienti da almeno sei anni avranno sei mesi a costo zero per la componente telefonica.

L’obiettivo di Sky, con il lancio del suo provider, è quello di crescere sempre di più nel campo delle telecomunicazioni. Da qui alle prossime settimane, a tal proposito, sono previste ulteriori tariffe all inclusive con ticket unico per Fibra ottica e canali pay satellitari.

Già oggi, gli utenti possono sfruttare i vantaggi di una promozione tutto incluso. Al costo mensile di 39,99 euro, sarà possibile attivare un pacchetto dove in aggiunta ai canali ed ai contenuti di Sky Tv ci sarà anche la navigazione internet con velocità Fibra ottica. Il costo di tale promozione è bloccato per tre anni.