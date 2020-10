La passa a WindTre a cui gli utenti devono necessariamente accedere subito è sicuramente la MIA 70, una splendida soluzione lanciata nel periodo corrente che permette ad ogni consumatore di godere di ben 70 giga di traffico alla massima velocità disponibile.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso non parliamo della solita offerta operator attack pensata dall’azienda per invogliare l’utente a cambiare operatore, bensì ad una soluzione ad personam. In altre parole si tratta di una promozione disponibile in esclusiva per i già clienti, contattati però direttamente tramite SMS informativo o telefonata dal call center. L’unica via per accedervi è questa, se proprio volete tentare di recarvi in negozio, nessuno lo impedirà, ma difficilmente la potrete richiedere.

Il costo iniziale, dato che già siete clienti WindTre, è completamente azzerato, non sono previsti vincoli contrattuali di durata, né limitazioni in termini di tipologie di pagamento.

Passa a WindTre: ecco la promozione del momento

La passa a WindTre è davvero interessante, sia per il prezzo finale di vendita, corrispondente per l’esattezza a soli 9,99 euro al mese a titolo definitivo, che proprio per i contenuti inclusi al suo interno. Il consumatore, infatti, si ritrova a poter accedere a 70 giga di internet alla massima velocità di navigazione, con l’aggiunta di 100 SMS da inviare ad ogni numero in Italia, nonché ovviamente infiniti minuti per telefonare a chi vuole.

La massima velocità di navigazione non presenta limitazioni particolari, se non ovviamente i 600Mbps in download previsti di base dalla rete dell’azienda, o i limiti insiti allo smartphone di proprietà.