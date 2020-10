TIM continua la sua strategia molto espansiva nel campo della telefonia mobile. Il gestore italiano vuole aumentare di settimana in settimana il numero degli abbonati, anche per contrastare la presenza di altri provider molto agguerriti.

Uno degli asset strategici di TIM è il pubblico dei più giovani. In questo campo, la competizione dell’operatore è tutta aperta con WindTre che ha poco ha rinnovato la sua tariffa Young. TIM, però, non è da meno e mette a disposizione di nuovi e vecchi clienti l’offerta Young Student Edition.

Passa a TIM: minuti, internet e tanti servizi a soli 11,99 euro al mese

La convenienza di Young Student Edition parte da un suo pacchetto molto ampio di contenuti a consumo. I clienti che scelgono questa tariffa potranno utilizzare 40 Giga per navigare in internet sotto rete 4G più chiamate ed SMS illimitati da inviare a chiunque. Il costo base per il rinnovo della tariffa si attesta sui 11,99 euro.

La promozione è riservata a tutti i clienti under 30. Potranno accedere all’attivazione (online ed in negozio) sia i nuovi che i vecchi abbonati TIM. All’atto dell’acquisto sarà necessaria una spesa di partenza di 25 euro, con 20 euro di credito residuo e primo mese gratis.

Importanti anche tutti i servizi extra che TIM Young Student Edition mette a disposizione degli abbonati. I clienti che scelgono questa tariffa avranno connessione internet illimitata (senza inficiare sui 40 Giga) per social e chat, app di eLearning e streaming musicale. Inoltre, anche il servizio TIMmusic Platinum sarà disponibile a costo zero per la durata di sei mesi.