L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di riproporre ai propri utenti la promo primo mese gratis con l’offerta denominata Kena 5.99. La scadenza è ora fissata per il 15 ottobre 2020.

Grazie a questa promo è possibile attivare l’offerta menzionata precedentemente che permette di usufruire del primo mese gratuito. Non è più in commercializzazione l’offerta con il buono Amazon da 10 euro.

Kena Mobile rilancia la promo primo mese gratis con Kena 5.99

L’offerta Kena 5.99 offre ogni mense un pacchetto voce, SMS e dati composto da minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet, al prezzo di 5.99 euro al mese. E’ disponibile per i clienti in portabilità da Iliad e da alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da Tim, WindTre, Vodafone, FastWeb, Tiscali, CoopVoce, ho. e Very Mobile.

Si specifica che la sottoscrizione dell’offerta Kena 5.99 prevede comunque la necessità di effettuare una prima ricarica minima di 5 euro. Al termine del primo mese, l’offerta si rinnova al suo prezzo standard di 5.99 euro al mese. Vi ricordo che le offerte Kena Mobile prevedono l’addebito su credito residuo. Tutte le offerte tariffarie attualmente proposte da Kena sfruttano la rete TIM in GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e 4G LTE con velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 5,76 Mbps in upload.

In caso di acquisto online del’offerta, la consegna è gratuita. E’ possibile ritirare le SIM, se disponibili, anche nelle ricevitorie convenzionate con BANCA 5. Tutti i clienti Kena Mobile hanno la possibilità di attivare gratuitamente i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora oppure la Segreteria Telefonica. L’attivazione di uno dei due servizi non permette l’attivazione e l’utilizzo dell’altro. Per scoprire maggiori dettagli o altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.