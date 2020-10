In questi ultimi mesi abbiamo assistito alla realizzazione e all’arrivo ufficiale sul mercato di numerosi dispositivi come smartphone e tablet dotati di display pieghevoli. Ricordiamo ad esempio Samsung che quest’anno ha portato i successori dei suoi precedenti device pieghevoli, ovvero gli smartphone Samsung Galaxy Fold 2 e Samsung Galaxy Z Flip 5G. Ora, però, è tempo per le aziende del settore di realizzare un pc pieghevole e la prima è proprio Lenovo.

Il primo pc pieghevole di Lenovo disponibile al pre-ordine a circa 3000 euro

I nuovi dispositivi tech dotati di display pieghevoli, si sa, vengono attualmente proposti a dei prezzi davvero importanti, superiori ai 2000 euro. Anche il nuovo device con schermo pieghevole di Lenovo, in particolare, non sarà da meno e verrà infatti distribuito ad un prezzo che supera addirittura i 3000 euro. Si tratta comunque di un device molto interessante e soprattutto unico.

A caratterizzare il nuovo pc pieghevole di Lenovo, denominato ThinkPad X1 Fold, vi è infatti un ampio display flessibile con una diagonale da aperto pari a 13.3 pollici, mentre le dimensioni sono pari a 299,4 x 236 x 11,5 mm. Gli utilizzi di un prodotto del genere sono diversi: si può infatti utilizzarlo da aperto come un grande tablet ed è possibile abbinarci una tastiera a parte. Oppure si può utilizzarlo da chiuso come un mini pc o un mini tablet, o ancora si può utilizzare da aperto dividendo in due sessioni lo schermo.

Come sistema operativo troviamo Windows 10, mentre come memoria interna sono disponibili 8 GB di RAM e uno storage massimo di 1 TB. Come processori che troviamo a bordo, invece, sono gli Intel® Core™ i5 con tecnologia ibrida Intel. Il prezzo di partenza è di 2799,00 euro, mentre il prezzo massimo è pari a ben 3539,00 euro.