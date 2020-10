Iliad sul finire dell’estate ha aggiornato clienti ed addetti ai lavori sul suo stato di crescita nel nostro paese. Gli affari vanno molto bene per il provider inglese che ha già superato la quota dei sei milioni di clienti, si appesta ad arrivare a quota sette milioni ed al tempo stesso ha lanciato la nuova iniziativa a tempo limitato, la Flash 100.

Iliad, stop ai problemi internet: questa la soluzione da adottare

Per le grandi note positive, però, non mancano anche le note negative. Complice anche il relativo breve periodo di attività nel nostro paese, Iliad ha ancora un gap da colmare con i principali operatori (TIM, Vodafone e WindTre) per quanto concerne l’affidabilità delle reti internet.

Il gestore, infatti, ancora non è in grado di garantire a tutti i clienti la copertura integrale del territorio. Ciò implica, nella quotidianità degli abbonati, la presenza di alcuni problemi di rete che inficiano sia le telefonate voce sia la navigazione internet.

Settimana dopo settimana, Iliad sta cercando di risolvere questo problema. Inoltre, sempre per un progressivo miglioramento della situazione, gli stessi abbonati sembrano aver scoperto una soluzione fai da te in grado di ottemperare, almeno in parte al problema. E’ emerso, come in caso di anomalie per il 4G, sia necessario effettuare il passaggio alla connessione 3G per ritrovare stabilità di rete.

Il 3G, ad oggi, anche se garantisce meno performance di sicuro consente maggiore tenuta. Questa soluzione fai da te può essere d’aiuto nella vita di tutti i giorni degli utenti, in attesa di un pronto rilascio per le antenne di proprietà.