Fino al 14 ottobre, Comet ha lanciato il volantino Comet Days, promettendo un risparmio assoluto su ogni singolo acquisto effettuato. Alle spalle della promozione principale troviamo anche il Tasso Zero, il consumatore ha la possibilità di pagare il tutto in comode rate fisse mensili, senza doversi minimamente preoccupare degli interessi (è necessario superare però un livello minimo di spesa).

Il volantino Comet è stato recentemente rinnovato proprio per cercare di attirare il maggior numero di utenti possibili, l’azienda ha deciso di continuare ad offrire la possibilità di risparmiare sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale. In questo secondo caso, è importante ricordare che le spedizioni sono gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro, in caso contrario viene richiesto un piccolissimo esborso per la consegna a domicilio.

Per le offerte Amazon, e per essere sempre i primi a ricevere sul vostro smartphone i migliori codici sconto, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato.

Volantino Comet: il risparmio ai massimi livelli

Il volantino Comet promette risparmio, e già dai primi smartphone in promozione lo notiamo, a tutti gli effetti il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di acquistare un buonissimo Samsung Galaxy S20, spendendo solamente 599 euro per la versione completamente sbrandizzata. Il prezzo, stando almeno ai negozi fisici, è il più basso che abbiamo mai visto prima.

Volendo invece puntare verso soluzioni più economiche, l’occhio cade su Samsung Galaxy A51, Galaxy A31, Galaxy A20s, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Oppo A53s, Oppo A91, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Redmi 9C e simili.

Tutti i dettagli sono reperibili direttamente sul sito ufficiale.