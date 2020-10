Carrefour prova a prendere in contropiede le dirette rivali del settore con una campagna promozionale che riesce ad attirare l’attenzione della maggior parte dei consumatori, promettendo in cambio buoni sconto gratis da utilizzare poi per un secondo acquisto.

L’iter da seguire per raggiungere l’obiettivo prefissato è tutt’altro che difficile o limitante, coloro che vorranno approfittare della soluzione non devono fare altro che recarsi personalmente in negozio e scegliere uno dei modelli contrassegnati. Fatto questo, una volta giunti in cassa riceveranno un buono sconto del valore prestabilito, da spendere per un secondo acquisto sempre presso Carrefour (anche per beni di prima necessità).

E’ bene ricordare che il valore del suddetto non varia in relazione al livello di spesa, ma è prestabilito, nonché legato esclusivamente allo specifico modello o prodotto. E’ comunque cumulabile, ciò sta a significare che se vengono acquistati più device coinvolti nella promozione, si riceverà un buono corrisponde alla somma dei singoli.

Carrefour: gli sconti sono davvero ottimi

L’attenzione di Carrefour si è focalizzata quasi esclusivamente sulla fascia medio-bassa della telefonia mobile, sono presenti ottimi sconti su Oppo A72, TCL 10 SE, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi 9a o Alcatel SE.

Volendo invece puntare in alto, ecco arrivare l’ottimo Apple iPhone 11, in vendita a 799 euro, con la possibilità di ricevere un buono sconto del valore di 125 euro.