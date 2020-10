Le mancate promesse volute dal susseguirsi di Governi ci hanno portato a confermare l’impossibilità di ottenere il Bollo Auto Gratis. Un “vitalizio” sulla tassa di possesso dei veicoli è cosa impossibile, lo sappiamo bene. Ad oggi, infatti, non esiste conferma sul fatto di poter ottenere la completa abolizione dell’imposta.

Nonostante il veto alla bocciatura dell’odiata tassa arrivano le buone notizie per gli abitanti di alcune Regioni come l’Emilia Romagna che hanno votato per la nuova esenzione Bollo Auto in relazione ad alcuni requisiti. Questi prevedono l’immatricolazione di una vettura ibrida la cui imposta di possesso non superi 191 Euro anni. In tali condizioni, senza voler escludere iniziative simili per altre realtà locali, è possibile avere il Bollo Gratis 3 anni con uno sconto totale sul prezzo.

In altre occasioni, come vedremo più avanti, tutto si riduce ad una sostanziosa proroga legata a decisioni interne. Le singole amministrazioni hanno così definito il rinvio sui limiti di pagamento. Entro i nuovi segnaposto temporali l’automobilista non incorre in sanzioni ed interessi per versamento fuori data. Ecco dove sono valide le nuove condizioni.

Bollo Auto: ecco dove il rinvio garantisce il pagamento stabilizzato