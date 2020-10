Il volantino SottoCosto lanciato proprio in questi giorni da Bennet, include al proprio interno offerte a dir poco pazzesche, gli utenti si ritrovano a poter accedere a sconti praticamente mai visti prima, applicati prima di tutto su prodotti marchiati Apple.

La soluzione che andremo a raccontarvi è da considerarsi valida in ogni singolo punto vendita in Italia fino al 10 ottobre, gli stessi prezzi non sono attivi online sul sito ufficiale o altrove. Essendo un SottoCosto, chiaramente le scorte disponibili sono limitatissime (parliamo anche di 2 unità a negozio), per questo raccomandiamo una rapidissima decisione, se interessati.

Bennet: ecco i prodotti più scontati

Come ampiamente descritto nell’introduzione, gli sconti più interessanti sono stati applicati direttamente sui prodotti marchiati Apple, tra questi troviamo lo smartphone iPhone 11 e le cuffiette Airpods.

Nel primo caso parliamo della versione base dell’ultima serie disponibile, il cui display ha dimensioni di 6.1 pollici, con 64GB di memoria interna, in vendita a soli 598 euro. Le true wireless più amate e desiderate di sempre, invece, sono attualmente disponibili a 109 euro, il prezzo è veramente competitivo e da cogliere assolutamente al volo per gli amanti del prodotto stesso.

Abbandonando il SottoCosto, incrociamo comunque altri prodotti a prezzi scontati, come Huawei P Smart+ 2019 a 159 euro, Apple iPhone SE a 469 euro, Samsung Galaxy A51 a 279 euro o Samsung Galaxy A21s a 149 euro.

Poco sotto abbiamo inserito nel dettaglio le pagine del volantino Bennet.