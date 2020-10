Scaricare applicazioni è all’ordine del giorno: grazie agli Store presenti su Android e iOS, gli utenti possono avere a propria disposizione un mondo di risorse infinite. Migliaia di sviluppatori ogni giorno lavorano per apportare un di più alla vita degli individui sebbene, in mezzo a tanto lavoro efficiente, vi sia anche qualcuno che mira a perseguire secondi fini, alle volte veramente pericolosi.

Non è impossibile, difatti, aver sentito parlare di applicazioni pericolose e di applicazioni che al loro interno custodiscono dei malware.

App e Smartphone: in alcuni casi possono nascondere dei virus molto pericolosi

Studiate per poter eludere i sistemi di sicurezza degli Store come ad esempio il Google Play Store, le applicazioni create appositamente per infiltrare malware negli Smartphone degli utenti hanno un unico obiettivo: rubate dati sensibili. Nel caso più recente, l’obiettivo degli sviluppatori che hanno immesso tali software era ben preciso: corrompere le applicazioni per le home banking così da poter rubare denaro dai conti correnti.

Proprio per tale motivo le applicazioni da eliminare assolutamente dal proprio dispositivo sono:

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message – Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Style photo collage

Meticulous scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor – Blur focus

Care Message

Part message

Paper Doc scanner

Blue scanner

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF.

Concludiamo con il dire che è utile leggere sempre le recensioni prima di scaricare una nuova app: consultare il parere altrui può rappresentare un vantaggio non trascurabile.