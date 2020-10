Lo schema che WindTre ha proposto durante la passata stagione estiva sarà riproposto anche nel corso di queste prime settimane autunnali. Il provider di telefonia cerca di ampliare ancora di più la platea dei suoi clienti ed ha pensato ad una serie di ricaricabili a basso prezzo. Una delle migliori tariffe, a disposizione dei nuovi abbonati si conferma la WindTre Go 70 Fire+.

WindTre, la tariffa low cost che include chiamate e 70 Giga internet

Il pacchetto per gli utenti che scelgono questa offerta prevede minuti senza limiti per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono 70 Giga per la connessione internet ed SMS senza limiti da inviare a tutti. Il prezzo previsto da WindTre per il rinnovo di questa iniziativa si attesta sulla quota di 6,99 euro ogni trenta giorni. Come unico extra, in sede di pagamento, è prevista una spesa di 10 euro una tantum per l’attivazione della SIM.

L’iniziativa Go 70 Fire+, in linea con le indicazioni commerciali del passato, si conferma una promozione Limited Edition. Solo in alcune città sarà possibile effettuare l’attivazione. Tra queste segnaliamo Bari, Venezia e Trieste.

Fondamentale ai fini della sottoscrizione di WindTre Go 70 Fire+ è l’operazione di portabilità del proprio numero di telefono. All’iniziativa potranno accedere i clienti di TIM, Vodafone, Iliad e di altri operatori virtuali. Come tutte le offerte winback non è possibile effettuare l’attivazione online, ma solo ed esclusivamente in uno store ufficiale del gestore sul suolo nazionale. L’offerta è disponibile ovviamente per un periodo di tempo limitato.