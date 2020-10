PosteMobile nei giorni scorsi è stata protagonista di un problema su tutta la rete italiana. Gli utenti, per un’intera giornata, non hanno potuto usare le proprie utente telefoniche, né per quanto riguarda le chiamate e gli sms, né per quanto riguarda internet.

Una situazione veramente grave che è costata a PosteMobile un serio danno alla sua immagine di operatore sicuro e affidabile. Proprio per rimediare a questo grave inconveniente, ha deciso di fare un bel regalo a tutti i suoi utenti, indistintamente dal tipo di offerta presente sulla propria sim.

100Gb in regalo da PosteMobile

Il regalo di PosteMobile ai suoi utenti da una parte serve a rimediare per le problematiche sulla linea, ma probabilmente anche per far provare a molti utenti che non hanno attive promozioni i suoi servizi internet. Si tratta di 100Gb gratis da consumare nell’arco di un mese, e non cumulabili per i mesi successivi alla loro attivazione.

Ecco il messaggio ricevuto dagli utenti da parte di PosteMobile:

Gentile Cliente, ci dispiace per i disagi del 28/09 e in regalo ti offriamo 100GB validi per 1 mese da quando riceverai l’SMS di attivazione. Info postemobile.it

Un bel modo per risollevare la propria reputazione e non far rimpiangere ai propri utenti di aver scelto questo operatore. Senza dubbio gli utenti passeranno sopra al disservizio in cambio di un bonus di questo tipo.

Per ulteriori informazioni o segnalazioni fateci sapere nei commenti nuove comunicazioni da parte di PosteMobile. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulla situazione e per non perdervi nessuna novità nel mondo della tecnologia.