La Mi Band 5 è ancora oggi, dopo diverso tempo dalla sua presentazione, uno dei prodotti di maggior successo in casa Xiaomi. L’azienda, basando il proprio lavoro sul successo della Mi Band 4, è riuscita a realizzare un prodotto migliorato, in grado di diventare un altro best buy.

Se desiderate acquistarla, ma i 40 euro del prezzo di listino sono troppi, Amazon arriva in vostro soccorso. Sullo store di maggior successo al mondo è possibile acquistare questo fantastico dispositivo ad un prezzo pazzesco. Solo 32,90€: un’offerta decisamente allettante che vi permetterà di ricevere il prodotto in un tempo brevissimo e con una garanzia eccezionale. Il prezzo varia in continuazione e ogni giorno è soggetto a fluttuazione costanti, di conseguenza non ci pensate troppo, perché da un momento all’altro potrebbe tornare al prezzo di listino.

Se vi siete persi le caratteristiche di questo nuovo dispositivo indossabile, eccole riportate qui di seguito.

Le caratteristiche di Mi Band 5

La smart band di casa Xiaomi è stata realizzata con un display da 1.1″ Amoled con un solo tasto frontale per la gestione e l’interazione del dispositivo. Per quanto riguarda le sue funzioni è provvista di un sensore a sei assi per la misurazione del movimento e di un sensore di rilevazione del battito cardiaco PPG. I possessori possono selezionare svariate modalità di rilevazione dell’attività motoria, mentre la batteria è in grado di durare addirittura la bellezza di 14 giorni con un nuovo supporto per la ricarica magnetica.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e, se l’avete già acquistata, come vi state trovando! Continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento sul prezzo e nessuna delle ultime novità nel mondo tecnologico.