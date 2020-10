Una delle serie televisive più attese con delle nuove stagioni è proprio La Casa di Carta, una fiction spagnola con ben quattro parti disponibili sul catalogo di Netflix. La serie ha riscosso un successo incredibile non sono in Spagna, ma in tutto il mondo e ad oggi la produzione sta lavorando ad una quinta e sesta parte.

La situazione Coronavirus ha decisamente rallentato i lavori, ma fortunatamente la produzione sembra aver iniziato le riprese in totale sicurezza e rispettando le direttive imposte per salvaguardare la salute di tutto il cast e dell’intera equipe. In rete circolano già diverse notizie su quello che potrebbe accadere, ma ecco cosa rivelano le ultime indiscrezioni ricevute.

La Casa di carta: la quinta parte è in lavorazione, ecco i dettagli

In molti già sono a conoscenza di nuovi personaggi all’interno della quinta parte e in rete circolano già alcune foto delle riprese in cui sono presenti Ursula Corberò che nella fiction interpreta il personaggio di Tokyo e Miguel Angel Silvestre che interpreta un nuovo personaggio, che probabilmente interpreta un ex fidanzato di Tokyo (o almeno così lasciano pensare le foto scattate).

I fan più accaniti sono sempre attenti, soprattutto ai dettagli, e dalle foto che circolano in rete in molti hanno notato che il taglio dei capelli è molto più corto rispetto all’ultima stagione mandata in onda, proprio per questo motivo si ipotizza la registrazione di alcuni flashback e di un probabile fidanzato.

Al momento queste sono solo alcune ipotesi, è ancora troppo presto per scoprire qualche dettaglio in più sulla trama e sulla data ufficiale di rilascio. I nuovi episodi potrebbero sbarcare anche nella prossima primavera, salvo eventuali imprevisti.