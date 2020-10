Iliad ha lanciato la vera bomba nel campo della telefonia mobile con la sua offerta chiamata Flash 100 Giga. Chi intende attivare una SIM con il provider francese potrà ora scegliere questa promozione che mette a disposizione 100 Giga e consumi illimitati per telefonate e messaggi al costo di 9,99 euro.

La convenienza di Flash 100 va però oltre il semplice rapporto tra costi e soglie di traffico senza limiti. Così come per le ricaricabili Giga 50 ed anche Giga 40, i clienti che scelgono Flash 100 avranno anche diritto a tre servizi gratuiti.

Iliad, convenienza senza precedenti con questi tre servizi gratis

Tutti gli abbonati Iliad di base possono effettuare telefonate a costo zero verso una serie di paesi esteri. Allo stato attuale, i clienti avranno la facoltà di comunicare con amici e parenti in oltre sessanta nazioni del mondo senza costi aggiuntivi rispetto alla ricaricabile di riferimento.

Un vantaggio molto consistente è dato anche dalle politiche tariffarie relative alla segreteria telefonica. Gli abbonati che scelgono Giga 50, Giga 40 e Flash 100 potranno utilizzare senza vincoli e senza limiti il servizio di segreteria telefonica. A differenza di quanto accade in molti profili di TIM, Vodafone e WindTre, gli utenti di Iliad potranno ascoltare i messaggi lasciati in segreteria senza avere spese extra rispetto al costo di rinnovo della promozione base.

La massima trasparenza ci sarà anche per i servizi “Mi Richiami” e “Chi è”. Sempre in controtendenza con le ultime politiche commerciali dei provider storici, Iliad garantisce piena riconoscenza delle telefonate in entrata ed in uscita completamente a costo zero.