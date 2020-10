Coop e Ipercoop prova a spodestare le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica con campagne promozionali appositamente pensate per gli utenti che desiderano spendere il meno possibile su ogni singolo acquisto, almeno per quanto riguarda la tecnologia mobile.

I prezzi che andremo ad elencarvi sono da considerarsi attivi solamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo il cliente potrà scegliere il prodotto desiderato e riceverlo direttamente presso il proprio domicilio (pagando però le spese di spedizione). In caso contrario, per risparmiare anche su quest’ultimo aspetto, consigliamo la consegna in negozio, è gratuita ed è possibile pagare anche in loco.

Coop e Ipercoop: i dettagli del volantino

I principali smartphone in promozione paiono essere legati alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, spiccano sicuramente LG K51s a 179 euro, Wiko Y50 a 59 euro, Motorola G8 Plus in vendita a 239 euro, Alcatel 3L a 89 euro, Motorola E5 Plus proposto a 169 euro, Nokia 8110 in vendita a 89 euro o Samsung Galaxy S7 a 299 euro.

Volendo salire leggermente nel prezzo di vendita, ecco arrivare Samsung Galaxy S10 Lite a 499 euro, per finire poi con un Apple iPhone SE 2020 alla modica cifra finale di 489 euro.

Tutti gli acquisti, come ampiamente specificato in fase di apertura dell’articolo, devono essere completati sul sito ufficiale dell’azienda, al giorno d’oggi non risultano essere disponibili gli stessi identici prezzi nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.