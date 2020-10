Comet ha recentemente disattivato la propria campagna promozionale precedentemente disponibile in tutti i punti vendita, per questo motivo al momento attuale, l’attenzione viene spostata direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa.

Qui è possibile trovare un elevato quantitativo di sconti e di offerte speciali, applicati sulla maggior parte dei prodotti di tecnologia generale, con un fortissimo focus sul mondo degli smartphone. Gli acquisti devono essere completati dal divano di casa propria, ricordando che le spedizioni sono gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro di spesa; in caso contrario all’utente viene richiesto il versamento di un piccolissimo contributo.

Volantino Comet: i prezzi che tutti stavamo aspettando

Tra i prodotti effettivamente in promozione spicca sicuramente l’ottimo Samsung Galaxy Flip, la prima generazione di dispositivo mobile con display pieghevole, oggi in vendita a 1000 euro. Non mancano ovviamente altri dispositivi, come Motorola Edge Plus a 999 euro, Samsung Galaxy S20+ a 749 euro, Huawei P40 Pro a 849 euro, Oppo Find X2 Neo a 6489 euro, Huawei P40 a 649 euro (brandizzato Vodafone), Huawei P30 a 599 euro, Samsung Galaxy S10 a 599 euro, Motorola Edge a 542 euro, Samsung Galaxy Note 10 Lite a 449 euro, Oppo Find X2 Lite a 449 euro, Samsung Galaxy A71 a 359 euro, Honor 9X a 299 euro e tantissimi altri ancora.

Chiaramente, quanto elencato nel nostro articolo rappresenta solamente una selezione delle migliori offerte disponibili da Comet, se interessati a conoscere da vicino l’intero volantino dovete assolutamente collegarvi al sito ufficiale dell’azienda.