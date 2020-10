Sul mercato e soprattutto nel settore automobilistico sono state recentemente ritirate delle auto difettose. Ad essere protagonisti di questo scandalo sono delle note case automobilistiche: Renault, Honda, Toyota e Ford.

Per quanto riguarda Renault e Ford ritirano quasi un milioni di auto dal mercato nel 2019 in merito ad alcuni difetti di fabbrica riguardante nello specifico il motore. Per quanto riguarda la prima casa automobilistica i veicoli ritirati dal mercato sono i seguenti:

Captur;

Clio 4;

Kangoo II;

Kadjar;

Scenic III;

Megane III;

Grand Scenic III.

Mentre i modelli ritirati da Ford sono i seguenti: Mondeo, S-Max e Galaxy. Ma Honda e Toyota quali veicoli hanno ritirato? E per quale motivo?

Auto difettose: anche Honda e Toyota ritirano diversi modelli dal mercato a causa di alcuni difetti di fabbrica

Anche Honda e Toyota sono diventate le protagoniste di numerose notizie proprio per le numerose auto difettose ritirate. In questo caso, però, i problemi non riguardano il motore bensì l’airbag. I veicoli di Honda sono stati ritirati dal mercato l’airbag sarebbe potuto scoppiare in qualsiasi momento recando anche gravi danni al guidatore e non solo. Difatti ha dovuto ritirare i seguenti modelli:

Accord Immatricolate tra il ‘98 e il 2000;

EV Plus Immatricolate tra il ‘97 e ‘98;

Odyssey immatricolate tra il ‘98 e il 2001;

Civic immatricolate tra il ‘96 e il 2000;

CR-V immatricolate tra il ‘97 e 2000.

Toyota, invece, ha ritirato dal mercato i seguenti modelli sempre per dei difetti di fabbrica relativi all’airbag e al suo malfunzionamento: