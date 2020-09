Le offerte WindTre MIA stanno letteralmente spopolando negli ultimi giorni del mese di settembre, dopo avervi raccontato della versione da 50 giga proprio nella giornata di ieri, eccoci con il dettaglio della WindTre Mia 70, una recente soluzione pensata per gli utenti che non sono mai sazi di giga di traffico.

Come al solito, la promozione che andremo a discutere non è distribuita in versione operator attack, ma è rivolta esclusivamente ai già clienti del brand contattati tramite SMS informativo. Purtroppo, almeno al giorno d’oggi, non esiste un metodo alternativo per attivare l’offerta, se non proprio quello di ricevere il messaggio sul proprio numero di telefono.

I costi di attivazione sono azzerati, come d’altronde anche il necessario per la SIM, l’utente non sarà costretto a cambiare SIM nel momento in cui vorrà attivare la suddetta offerta.

WindTre: ecco l’offerta

All’interno della WindTre MIA 70 si possono trovare oltre 70 giga di traffico dati alla massima velocità, 100 SMS da poter inviare a chi si vuole in Italia, con l’aggiunta di infiniti minuti per telefonare ad ogni numero sul territorio italiano.

Il suo costo fisso è di 9,99 euro al mese, il pagamento potrà avvenire tramite credito residuo della SIM ricaricabile di cui si è già in possesso. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, di conseguenza l’utente potrà decidere di abbandonare windtre in un qualsiasi momento, senza dover versare costi aggiuntivi.

L’attivazione della promozione verrà confermata tramite un SMS informativo, di conseguenza non iniziate ad utilizzare il bundle, fino a quando non avrete ricevuto la conferma.