In queste ultime ore è stato ufficializzato da parte dell’azienda cinese Vivo un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta che si appresta ad essere un ottimo rivale del OnePlus Nord. Lo smartphone in questione è il nuovo Vivo X50e 5G ed è per l’appunto alimentato dal processore Snapdragon 765G.

Ecco il nuovo Vivo X50e 5G con processore Snapdragon 765G

Come già accennato, il nuovo smartphone del produttore cinese si appresta a sfidare la concorrenza di questa fascia. Il SoC presente sotto al cofano è il già noto processore Snapdragon 765G, molto utilizzato in questi mesi negli smartphone appartenenti alla fascia medio-alta del mercato. Come tagli di memoria, troviamo unicamente 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, ma è comunque presente la possibilità di espandere la memoria tramite microSD.

Dal punto di vista estetico, sul fronte il nuovo smartphone di Vivo vanta la presenza di un display AMOLED con una diagonale da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+. In alto al centro, in particolare, è presente un piccolo notch a goccia e troviamo integrato all’interno del pannello un sensore biometrico per lo sblocco. La parte posteriore è caratterizzata dalla presenza di una zona a forma di diamante in cui sono collocate quattro fotocamere posteriori da 48+13(teleobiettivo)+8+2 megapixel. La fotocamera per i selfie è invece da 32 megapixel. A chiudere la scheda tecnica troviamo infine il chip NFC per i pagamenti contacless e una batteria da 4350 mAh con ricarica rapida da 33W.

Il nuovo Vivo X50e 5G sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire da ottobre ad un prezzo di circa 409 euro al cambio.