Da due settimane la Serie A è ripartita, a seguito di una pausa estiva che – causa Covid – è stata più breve del solito. Con gli stadi ancora a porte chiuse (eccezion fatta i mille spettatori previsti per ogni match), i tifosi dovranno seguire la loro squadra del cuore ancora attraverso la tv. Sky, in questo senso, sarà il canale principale per gli appassionati, ma la novità per questa stagione arriva direttamente da TIM.

TIM, la Serie A ed altri sport nella nuova offerta dedicata allo streaming

Dopo il lancio della promozione Mondo Netflix, TIM dimostra ancora una volta di volersi impegnare con costanza nel campo dello streaming tv. A seguito dei contenuti dedicati all’intrattenimento, il provider italiano cerca una sponda anche per la trasmissione delle principali competizioni calcistiche e sportive. Gli utenti a questo proposito potranno attivare ora la promozione Mondo Sport. L’iniziativa, come quella dedicata a Netflix, si lega al servizio TIMvision.

Il pacchetto prevede un costo fisso di 29,99 euro. I servizi a disposizione degli abbonati prevedono libero accesso alle esclusive di Sky (Serie A ed altri sport) attraverso la piattaforma NOW TV. Allo stesso tempo, gli abbonati potranno anche guardare tutte le serie tv ed i film disponibili nella galleria di TIMvision. Inoltre, ulteriore vantaggio TIM mette a disposizione di tutti gli abbonati il piccolo decoder TIMvision Box a costo zero ed in comodato d’uso.

La promozione di TIM potrà essere attivata anche online. Inoltre, per tutte le nuove sottoscrizioni il primo mese di visione sarà completamente gratis.