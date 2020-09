Come pubblicizzato dalla stessa Sky, il prossimo autunno sarà ricco di eventi come non mai per tutti gli appassionati di calcio e di sport. L’inizio della Serie A coincide con una grande serie di appuntamenti che includono Formula 1, motomondiale e basket.

A causa dell’emergenza Covid, gli stati sono ancora vuoti e l’unico modo per seguire la propria squadra del cuore resta la tv a pagamento. Per tante persone che hanno scelto un regolare abbonamento con Sky, tante altre si affidano all’IPTV.

IPTV ed i canali VPN: Sky è a costo zero ma con grandi rischi

La tecnologia dello streaming illegale continua ad essere molto popolare nella nostra nazione. In tante case, sono ancora accesi i cosiddetti pezzotti ed inoltre gli utenti stanno anche scoprendo un nuovo sistema: i canali VPN, dei link promossi attraverso le chat di Telegram e di WhatsApp che consentono libera visione gratuita di tutti gli eventi Sky.

Chi sceglie l’IPTV si affida come sempre ad una politica del risparmio. In barba a quelli che sono i benefici da un punto di vista economico, però, sia il pezzotto che i canali VPN comportano importanti pericoli per tutti gli utenti.

L’utilizzo dell’IPTV per lo streaming illegale in Italia è punito in sede civile e penale. Per quanto concerne la sede civile, i clienti rischiano un’ammenda con un valore massimo sino a 30mila euro. Per quanto concerne il lato penale, invece, il rischio è anche maggiore. I trasgressori possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.