Android è sicuramente il sistema operativo per Smartphone maggiormente diffuso in tutto il mondo. Ciò, quindi, lo rende in assoluto il principale obbiettivo di Hacker e Cyber Criminali il cui unico scopo è quello di rubare i dati sensibili delle vittime al fine di svuotare i conti correnti. Uno dei principali metodi utilizzati da questi malintenzionati, è quindi quello di “iniettare” in alcune app gratuite presenti sul Play Store, del codice malevolo capace di intercettare in maniera silenziosa tutto ciò che digitate sul vostro Smartphone.

Nonostante queste app vengano prontamente rimosse dall’Play Store, purtroppo può capitare che qualcuno le abbia installate ancor prima della rimozione oppure da store di terze parti. Scopriamo quindi di seguito quali sono le app Android più pericolose, e quindi da disinstallare immediatamente, segnalate negli ultimi giorni.

Play Store: se avete una di queste app, eliminatela subito dal vostro Smartphone

Tra le app più pericolose segnalate negli ultimi giorni sul Play Store, rientrano in particolare molteplici servizi VPN offerti gratuitamente dagli stessi sviluppatori. Ecco di seguito la lista completa:

Dancing Run – Color Ball Run,

Divide it – Cut & Slice Game,

VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure,

VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites,

Unlimited VPN y Power VPN Free VPN,

Draw Color by Number,

Skate Board,

Assassin Hunter 2020,

Stealing Run,

Fly Skater 2020,

SuperVPN Free VPN Client,

Super VPN 2019 USA,

Secure VPN-Fast VPN Free,

TapVPN Free VPN,

Find Hidden Differences,

Throw Master,

Throw into Space,

Stacking Guys,

Disc Go!

Spot Hidden Differences,

Save Your Boy,

Tony Shoot,

Assassin Legend,

Shoot Master,

Find 5 Differences,

Best Ultimate VPN – Fastest Secure Unlimited VPN,

Korea VPN – Plugin for OpenVPN,

Wuma VPN-PRO,

Joy Woodworker.

A questi, inoltre, vanno aggiunte delle app che, sotto falso nome, nascondono dei pacchetti malevoli. Ecco di seguito quelle da disinstallare immediatamente:

com.nineteen.pokeradar

com.smartsearch.imagessearch

com.itools.prankcallfreelite

com.emmcs.wallpapper

com.photoconverter.fileconverter.jpegconverter

com.fortunemirror

com.myreplica.celebritylikeme.pro

com.isocial.fakechat

com.gametris.wallpaper.application

com.dev.palmistryastrology

com.pokemongo.ivgocalculator

com.hy.gscanner

com.dev.furturescope

com.old.me

com.video.magician

com.el2020xstar.xstar

com.photogridmixer.instagrid

com.recoverydeleted.recoveryphoto.photobackup

com.screenrecorder.gamerecorder.screenrecording

com.tell.shortvideo

com.csxykk.fontmoji

com.compressvideo.videoextractor

com.wallpaper.work.application

Se sul vostro Smartphone è quindi presente anche una sola app di quelle appena citate, il nostro consiglio è quello di rimuoverla immediatamente ed effettuare il prima possibile una pulizia dell’intero Smartphone attraverso le molteplici app sicure presenti sul Play Store.